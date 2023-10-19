Башир Гаджиев: В ближайшее время в селах Гадрут и Туг начнутся земляные работы

В ближайшее время в селах Гадрут и Туг Ходжавендского района начнутся земляные работы.

В ближайшее время в селах Гадрут и Туг Ходжавендского района начнутся земляные работы.

Как сообщает Report, об этом сказал заместитель специального представителя президента на освобожденных территориях, входящих в Карабахский экономический регион (кроме Шушинского района), Башир Гаджиев на панельных обсуждениях, посвященных возвращению населения на освобожденные от оккупации территории, организованных в рамках Каспийской строительной недели.

По его словам, на следующем этапе планируется выполнить работы по строительству дорожно-коммуникационных сетей. Затем приступим к строительству домов и нежилых зданий, сказал Гаджиев.