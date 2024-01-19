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BakuBus запускает автобусный маршрут в Сумгайыт

BakuBus запускает автобусный маршрут в Сумгайыт ООО BakuBus запускает с 21 января автобусный маршрут из Баку в Сумгайыт и в обратном направлении.
Инфраструктура
19 января 2024 г. 15:42
BakuBus запускает автобусный маршрут в Сумгайыт

ООО BakuBus запускает с 21 января автобусный маршрут из Баку в Сумгайыт и в обратном направлении.

Об этом сообщает Report со ссылкой на компанию.

Остановками экспресс-маршрута определены: комплекс Бакинского международного автовокзала, м/ст "Автовокзал", поселок Джейранбатан, Сумгайытский круг, ж/к "Бахчалы эвляр" и Сумгайытский автовокзал. Стоимость проезда по маршруту составит 80 гяпиков. Интервал движения - 11 минут, в часы пик - 7-8 минут.

Первый автобус из Сумгайыта будет отправляться в 5:50 утра, последний - в 22:20 вечера, первый автобус из Баку будет выезжать в 6:30 утра, последний - 23:00 вечера.

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Версия на азербайджанском языке “BakuBus” Sumqayıta sərnişin daşıyacaq

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