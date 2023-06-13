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BakuBus займется пассажироперевозками по маршрутной линии номер 172

BakuBus займется пассажироперевозками по маршрутной линии номер 172 ООО BakuBus объявлено победителем конкурса, проводимого по регулярному маршруту №172, на основании требований постановления Кабинета министров под номером 52.
Инфраструктура
13 июня 2023 г. 10:30
BakuBus займется пассажироперевозками по маршрутной линии номер 172

ООО BakuBus объявлено победителем конкурса, проводимого по регулярному маршруту №172, на основании требований постановления Кабинета министров под номером 52.

Об этом Report сообщили в Бакинском транспортном агентстве (БТА).

В целях предоставления гражданам качественных, комфортных и безопасных услуг по перевозке пассажиров, а также соблюдения требований законодательства в данной сфере пассажирские перевозки по временно эксплуатируемому ООО Ayşən-LTD регулярному маршруту №172 (поселок Бильгях - ТОЦ "Кероглу") переданы BakuBus.

С 15 июня пассажироперевозки по этому маршруту будут выполняться госкомпанией. В результате изменений значительно вырастет доступность общественного транспорта населению поселка Бильгях численностью около 10 тыс. человек.

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Версия на азербайджанском языке Bakıda 172 nömrəli müntəzəm marşrut xətti “BakuBus”a verilir

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