BakuBus займется пассажироперевозками по маршрутной линии номер 172

ООО BakuBus объявлено победителем конкурса, проводимого по регулярному маршруту №172, на основании требований постановления Кабинета министров под номером 52.

ООО BakuBus объявлено победителем конкурса, проводимого по регулярному маршруту №172, на основании требований постановления Кабинета министров под номером 52.

Об этом Report сообщили в Бакинском транспортном агентстве (БТА).

В целях предоставления гражданам качественных, комфортных и безопасных услуг по перевозке пассажиров, а также соблюдения требований законодательства в данной сфере пассажирские перевозки по временно эксплуатируемому ООО Ayşən-LTD регулярному маршруту №172 (поселок Бильгях - ТОЦ "Кероглу") переданы BakuBus.

С 15 июня пассажироперевозки по этому маршруту будут выполняться госкомпанией. В результате изменений значительно вырастет доступность общественного транспорта населению поселка Бильгях численностью около 10 тыс. человек.