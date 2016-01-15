​BakuBus сдаст в эксплуатацию новое автобусное депо

Баку. 15 января. REPORT.AZ/ В ближайшее дни будет сдано в эксплуатацию новое автобусное депо ООО BakuBus, осуществляющего пассажироперевозки в сфере общественного транспорта.

Как сообщает Report, новый гараж для автобусов BakuBus начнет действовать вблизи метростанции "Короглу". Компания SOCAR-CNG планирует построить в депо CNG-станцию для обеспечения автобусов компании сжатым природным газом.

Отметим, что здесь также планируется открыть административные и служебные здания. Закупленные BakuBus новые автобусы будут размещаться в этом депо.

Отметим, что первая газозаправочная компрессорная станция CNG построена недалеко от принадлежащего ООО BakuBus Зыхского автобусного парка на территории Зых-Говсаны. Она обеспечивает топливом автобусы компании, работающие на CNG.