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BakuBus получил в обслуживание еще 2 автобусных маршрута

BakuBus получил в обслуживание еще 2 автобусных маршрута 18:36
Инфраструктура
31 января 2025 г. 18:46
BakuBus получил в обслуживание еще 2 автобусных маршрута

ООО "BakuBus" выиграло конкурс на обслуживание автобусных маршрутов №62 и №217.

Об этом Report сообщили в Агентстве наземного транспорта Азербайджана (AYNA).

Согласно информации, с 1 февраля на маршруте №62, соединяющем улицу Насреддина Туси в Хатаинском районе с Сабунчинской железнодорожной станцией, будут курсировать 27 электробусов, а на маршруте №217, соединяющем Транспортно-пересадочный узел "Кёроглу" с поселком Мамедли, будут работать 13 автобусов (технология CNG).

Стоимость проезда на маршруте №62 составляет 0,5 манат, а на маршруте №217 - 0,55 маната. Оплата будет осуществляться безналичным способом.

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Версия на азербайджанском языке 62 və 217 nömrəli marşrutlar "BakuBus"a verilib

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