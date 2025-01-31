BakuBus получил в обслуживание еще 2 автобусных маршрута

18:36

ООО "BakuBus" выиграло конкурс на обслуживание автобусных маршрутов №62 и №217.

Об этом Report сообщили в Агентстве наземного транспорта Азербайджана (AYNA).

Согласно информации, с 1 февраля на маршруте №62, соединяющем улицу Насреддина Туси в Хатаинском районе с Сабунчинской железнодорожной станцией, будут курсировать 27 электробусов, а на маршруте №217, соединяющем Транспортно-пересадочный узел "Кёроглу" с поселком Мамедли, будут работать 13 автобусов (технология CNG).

Стоимость проезда на маршруте №62 составляет 0,5 манат, а на маршруте №217 - 0,55 маната. Оплата будет осуществляться безналичным способом.