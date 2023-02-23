BakuBus организует пассажироперевозку по еще одной маршрутной линии

Организацией пассажирских перевозок по регулярной маршрутной линии №57 будет заниматься компания BakuBus.
Об этом Report сообщили в Бакинском транспортном агентстве (БТА).
Было отмечено, что ООО BakuBus стало победителем ранее объявленного конкурса на определение пассажироперевозчика по данному маршруту.
С 24 февраля по маршрутной линии в направлении жилого массива "Ази Асланов" Хатаинского района Баку с населением более 10 тысяч человек будут курсировать современные и комфортабельные автобусы.
Оплата проезда будет осуществляться в безналичной форме.