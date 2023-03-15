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BakuBus наладит пассажироперевозки по очередной маршрутной линии

BakuBus наладит пассажироперевозки по очередной маршрутной линии Организацией пассажирских перевозок по регулярной маршрутной линии №163 будет заниматься компания BakuBus.
Инфраструктура
15 марта 2023 г. 12:47
BakuBus наладит пассажироперевозки по очередной маршрутной линии

Организацией пассажирских перевозок по регулярной маршрутной линии №163 будет заниматься компания BakuBus.

Как сообщили Report в Бакинском транспортном агентстве (БТА), в ходе проведенного мониторинга было установлено, что выполнение перевозок по регулярной маршрутной линии №163, временно эксплуатируемой ООО Monella, осуществляется с нарушением правил и законодательства.

В связи с обнаруженными недочетами и многочисленными жалобами граждан с завтрашнего дня организацией пассажирских перевозок по указанной маршрутной линии будет заниматься компания BakuBus.

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