BakuBus наладит пассажироперевозки по очередной маршрутной линии

Организацией пассажирских перевозок по регулярной маршрутной линии №163 будет заниматься компания BakuBus.

Организацией пассажирских перевозок по регулярной маршрутной линии №163 будет заниматься компания BakuBus.

Как сообщили Report в Бакинском транспортном агентстве (БТА), в ходе проведенного мониторинга было установлено, что выполнение перевозок по регулярной маршрутной линии №163, временно эксплуатируемой ООО Monella, осуществляется с нарушением правил и законодательства.

В связи с обнаруженными недочетами и многочисленными жалобами граждан с завтрашнего дня организацией пассажирских перевозок по указанной маршрутной линии будет заниматься компания BakuBus.