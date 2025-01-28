BakuBus начал работы по проектированию автобусного парка в Гяндже

09:58

ООО BakuBus приступило к работам по проектированию создания автобусного парка в городе Гянджа.

Об этом сообщает Report со ссылкой на компанию.

BakuBus в мае 2024 года начало осуществлять перевозку пассажиров в мае в Гяндже.

Согласно информации, работы по проектированию создания автобусного парка будет осуществлять проектный институт "Азергоспроект" ("Азердовлетлайихе") Государственного агентства по надзору за безопасностью строительства при МЧС.

Стоимость работ по проектированию составляет 240 тыс. манатов.