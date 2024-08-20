BakuBus будет перевозить пассажиров в Загаталу и Мингячевир

Агентство наземного транспорта Азербайджана (AYNA) при Министерстве цифрового развития и транспорта завершило конкурс на эксплуатацию междугородных автобусных маршрутов Баку-Загатала, Баку-Гянджа, Баку-Шамкир и Баку-Мингячевир.

Агентство наземного транспорта Азербайджана (AYNA) при Министерстве цифрового развития и транспорта завершило конкурс на эксплуатацию междугородных автобусных маршрутов Баку-Загатала, Баку-Гянджа, Баку-Шамкир и Баку-Мингячевир.

Об этом сообщает Report со ссылкой на AYNA.

Право на осуществление пассажироперевозок по маршрутам Баку-Загатала-Баку и Баку-Мингячевир-Баку получило юридическое лицо ООО BakuBus, по маршруту Баку-Гянджа-Баку - юридическое лицо ООО Uğurlu Yol, по маршруту Баку-Шамкир-Баку - физическое лицо Гурбанов Билал Хейраддин оглу.

Междугородные маршруты будут выставляться на конкурс поэтапно в соответствии с требованиями соответствующего законодательства.