Баку занял 182-е место в рейтинге самых дорогих городов мира

Баку. 23 июня. REPORT.AZ/ Баку занял 182-ю строчку в рейтинге самых дорогих городов мира. Как сообщает Report, рейтинг международной консалтинговой компании Mercer основан на сравнении цен в 209 городах на 5 континентах.

Лидером по дороговизне стала столица Анголы Луанда. В первую десятку вошли Гонконг, Токио (Япония), Цюрих (Швейцария), Сингапур, Сеул (Южная Корея), Женева (Швейцария), Шанхай (Китай), Нью-Йорк (США) и Берн (Швейцария).

В рейтинге самых дорогих городов Москва занимает 14-е место, Дубай – 20-е, Лондон – 30-е, Санкт-Петербург – 36-е, Стамбул – 142-е, Киев – 163-е, Алматы – 175-е, Ереван – 195-е, Тбилиси – 204-е. Замыкают рейтинг 3 самых дешевых города – Скопье (Македония), Бишкек (Кыргызстан) и Тунис.