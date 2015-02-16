​"Баку Такси" оснастила все свои автомобили устройствами GPS

Баку. 16 февраля. REPORT.AZ/ В Баку внедрена совершенно новая система обслуживания клиентов. Как сообщает Report со ссылкой на ООО "Баку Такси", для определения местоположения своих такси компания оснастила их устройствами GPS, посредством которых новая система автоматически переводит направление ближайшего такси по адресату заказчика.

В компании сообщили, что заказы принимаются профессиональными операторами, определяется адрес клиента с максимальной точностью и водителю, который находится ближе всех к заказчику, отправляют подробную информацию о его месторасположении: "Все это реализуются с помощью нововнедренного программного обеспечения. В результате, связь водителя с клиентами сводится к минимуму. Теперь клиенты в черте города Баку могут заказать такси, набрав *9000 как с мобильных, так и со стационарных телефонов".

Отметим, что звонки со стационарных телефонов производятся бесплатно. Центр по обслуживанию клиентов работает круглосуточно, 7 дней в неделю. Эти автомобили пущены в эксплуатацию в качестве такси в Баку с 13 июня 2011 года.