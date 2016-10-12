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    Баку открывает прямое авиасообщение с Амстердамом

    AZAL намерен начать полеты уже с 17 мая

    Баку. 12 октября. REPORT.AZ/ ЗАО “Азербайджанские авиалинии” (AZAL) планирует открыть прямое авиасообщение между Баку и Амстердамом (Нидерланды). Как сообщает Report со ссылкой на нидерландские СМИ, полеты начнутся с 17 мая следующего года. 

    По информации, самолеты будут летать из Бакинского аэропорта Гейдар Алиев в главный аэропорт Амстердама Схипхол. Ранее полеты в этом направлении выполняла нидерландская авиакомпания KLM.

    Известно, что авиарейсы будут выполняться четыре раза в неделю, однако конкретные дни пока не установлены. Сейчас программа находится на стадии официального утверждения. В то же время авиакомпания Air France предложила азербайджанской стороне организацию полетов в Амстердам через Париж (Франция).

    Отметим, что AZAL намеревался начать полеты в этом направлении еще в 2011 году, однако тогда эти попытки были безуспешными. 

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