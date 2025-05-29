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Баку как центр притяжения авиаинноваций: от подготовки кадров до космического наблюдения

Баку как центр притяжения авиаинноваций: от подготовки кадров до космического наблюдения Для поддержки будущего роста квалифицированных авиационных специалистов в Баку, на базе Национальной авиационной академии, откроется филиал немецкой Академии Аэронавигации DFS.
Инфраструктура
29 мая 2025 г. 16:39
Баку как центр притяжения авиаинноваций: от подготовки кадров до космического наблюдения

Для поддержки будущего роста квалифицированных авиационных специалистов в Баку, на базе Национальной авиационной академии, откроется филиал немецкой Академии Аэронавигации DFS.

Как передает Report, об этом в интервью Global Airspace Radar сообщил директор Управления воздушным движением "Азераэронавигация" (AZANS) ЗАО "Азербайджанские Авиалинии" (AZAL) Фархан Гулиев.

"Новая академия будет оснащена современным 3D-симулятором управления воздушным движением (ATM). Это создаст передовую учебную среду как для национальных, так и для иностранных студентов", - подчеркнул глава AZANS.

По словам Ф. Гулиева, Азербайджан стремится превратить свое воздушное пространство не только в надежный и безопасный транзитный коридор, но и в перспективную модель инноваций, регионального сотрудничества и устойчивого управления воздушным пространством на евразийском пространстве.

"В течение следующих 12 месяцев AZANS реализует ряд проектов в рамках Национальной стратегии воздушного пространства (NAS). Они будут направлены на повышение как операционной эффективности, так и экологической устойчивости авиационной инфраструктуры.

В ближайшие пять лет наше внимание будет сосредоточено на расширении регионального сотрудничества, повышении устойчивости к сбоям и завершении ключевых стратегических инвестиций, включая внедрение космического наблюдения ADS-B, расширение гражданско-военной координации и полномасштабная цифровизация систем управления воздушным движением", - подчеркнул Ф.Гулиев.

Все эти усилия, по его словам, будут строиться с учетом принципов устойчивости, в том числе повышения топливной эффективности и сокращения выбросов CO₂.

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Версия на английском языке Baku as center of attraction for aviation innovations: from personnel training to space surveillance

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