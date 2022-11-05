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Гендиректор стамбульского метрополитена: Баку и Стамбул планируют реализацию крупных проектов 

Гендиректор стамбульского метрополитена: Баку и Стамбул планируют реализацию крупных проектов  Между ЗАО "Бакинский метрополитен" и Стамбульским метрополитеном в будущем будут реализованы крупные проекты.
Инфраструктура
5 ноября 2022 г. 14:29
Гендиректор стамбульского метрополитена: Баку и Стамбул планируют реализацию крупных проектов 

Между ЗАО "Бакинский метрополитен" и Стамбульским метрополитеном в будущем будут реализованы крупные проекты.

Как сообщает Report, об этом сообщил журналистам генеральный директор стамбульского метрополитена Озгюр Сой.

О.Сой рассказал о сотрудничестве с" Бакинским метрополитеном " в различных сферах:

У нас очень продуктивное сотрудничество с "Бакинским метрополитеном". Мы подписали несколько проектов. Мы сотрудничаем в области систем сигнализации, замены новых вагонов и других машинно-механических систем, строительства и других областях".

Он сказал, что эта деятельность будет продолжаться:

"В настоящее время мы проводим совместные тренинги с "Бакинским метрополитеном" и делимся опытом. В будущем у нас обязательно будут более крупные проекты".

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Версия на английском языке General director of Istanbul metro: Baku and Istanbul plan implementation of large-scale projects
Версия на азербайджанском языке Bakı və İstanbul gələcəkdə metropoliten sahəsində böyük layihələrin icrasını planlaşdırır

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