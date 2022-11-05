Гендиректор стамбульского метрополитена: Баку и Стамбул планируют реализацию крупных проектов

Между ЗАО "Бакинский метрополитен" и Стамбульским метрополитеном в будущем будут реализованы крупные проекты.

Между ЗАО "Бакинский метрополитен" и Стамбульским метрополитеном в будущем будут реализованы крупные проекты.

Как сообщает Report, об этом сообщил журналистам генеральный директор стамбульского метрополитена Озгюр Сой.

О.Сой рассказал о сотрудничестве с" Бакинским метрополитеном " в различных сферах:

У нас очень продуктивное сотрудничество с "Бакинским метрополитеном". Мы подписали несколько проектов. Мы сотрудничаем в области систем сигнализации, замены новых вагонов и других машинно-механических систем, строительства и других областях".

Он сказал, что эта деятельность будет продолжаться:

"В настоящее время мы проводим совместные тренинги с "Бакинским метрополитеном" и делимся опытом. В будущем у нас обязательно будут более крупные проекты".