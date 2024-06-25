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Баку и Ашхабад обсудили наращивание мультимодальных перевозок в Европу

Баку и Ашхабад обсудили наращивание мультимодальных перевозок в Европу Азербайджан и Туркменистан обсудили увеличение объемов мультимодальных грузоперевозок по направлениям Центральная Азия-Европа-Центральная Азия и Китай-Европа-Китай.
Инфраструктура
25 июня 2024 г. 10:52
Баку и Ашхабад обсудили наращивание мультимодальных перевозок в Европу

Азербайджан и Туркменистан обсудили увеличение объемов мультимодальных грузоперевозок по направлениям Центральная Азия-Европа-Центральная Азия и Китай-Европа-Китай.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД).

Согласно информации, находящийся с рабочим визитом в Туркменистане председатель ЗАО Ровшан Рустамов провел в Ашхабаде переговоры с председателем агентства "Туркменские железные дороги" Азатом Атамурадовым и высокой делегацией агентства "Туркмендениздеряёллары".

Стороны обсудили укрепление связей между двумя странами в железнодорожной сфере и увеличение грузооборота, а также объемов мультимодальных грузоперевозок по направлениям Центральная Азия-Европа-Центральная Азия и Китай-Европа-Китай, где существует большой потенциал для сотрудничества. Также была подчеркнута важность внедрения этих возможностей на европейском рынке.

Кроме того, в рамках визита Рустамов провел встречи с руководителями государственных концернов “Туркменнефть”, “Туркменгаз”, “Туркменхимия” и Государственной товарно-сырьевой биржи Туркменистана, подробно проинформировал их о проделанной ЗАО работе по расширению возможностей Среднего коридора.

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Версия на английском языке ФотоBaku, Ashgabat discuss increasing multimodal transportation to Europe
Версия на азербайджанском языке ФотоOrta Asiya-Avropa və Çin- Avropa istiqamətlərində multimodal daşımalarının artırılması təklif edilir

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