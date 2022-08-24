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Баку и Анкара обсудили организацию железнодорожной пассажироперевозки

Баку и Анкара обсудили организацию железнодорожной пассажироперевозки Официальные лица Азербайджана и Турции обсудили удлинение маршрута пассажирского поезда “Восточный экспресс" до Баку, который в настоящее время курсирует из столицы Анкары в северо-восточную провинцию Карс.
Инфраструктура
24 августа 2022 г. 12:01
Баку и Анкара обсудили организацию железнодорожной пассажироперевозки

Официальные лица Азербайджана и Турции обсудили удлинение маршрута пассажирского поезда “Восточный экспресс" до Баку, который в настоящее время курсирует из столицы Анкары в северо-восточную провинцию Карс.

Как передает Report, об этом сообщил министр транспорта и инфраструктуры Турции Адиль Караисмаилоглу.

По его словам, в ближайшие годы это может быть возможно.

Министр отметил, что на прошедшей в Тбилиси трехсторонней встрече министров транспорта и инфраструктуры Азербайджана, Турции и Грузии наряду с возможностями в сфере грузоперевозок, также были оценены возможности пассажирских перевозок: "Мы всегда обсуждаем вопросы, связанные с грузоперевозками. Почему бы не осуществлять пассажирские перевозки, когда в ближайшие годы будет готова инфраструктура?!"

Заявив, что Турция, Грузия и Азербайджан являются дружественными и братскими странами, министр подчеркнут, что продолжаются переговоры по дальнейшему развитию транспортных коридоров: "Чем активнее будут развиваться транспортные коридоры, тем крепче будет наше сотрудничество в социальной и экономической сферах".

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Версия на английском языке Railway passenger transportation between Baku and Ankara discussed
Версия на азербайджанском языке Bakı və Ankara arasında dəmir yolu ilə sərnişindaşımanın təşkili müzakirə olunub

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