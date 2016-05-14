​Baku City Circuit предупреждает владельцев автомобилей

Баку. 14 мая. REPORT.AZ/ Операционная компания Baku City Circuit продолжает работы по подготовке к предстоящим 17-19 июня соревнованиям Гран-при Европы "Формула-1". В настоящее время проводятся работы по установке барьеров безопасности на Бакинском городском кольце.

Как сообщили Report в Baku City Circuit, в связи с этим участок дороги от пересечения улицы Азиза Алиева с проспектом Нефтчиляр до пересечения улицы Истиглалият с проспектом Азербайджана с 20:00 14 мая до 06:00 15 мая будет закрыт для движения транспорта.

Операционная компания просит водителей не оставлять свои машины на этом участке улице, иначе мешающие осуществлению работ автомобили будут эвакуированы сотрудниками Государственной дорожной полиции.

Отметим, что строительно-ремонтные работы на Бакинском городском кольце планируется завершить в начале июня.