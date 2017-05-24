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    Baku City Circuit обратилась к жителям столицы

    Движение транспорта на территории круга Азнефть ограничено

    Баку. 24 мая. REPORT.AZ/ Организатор "Формулы-1" в Баку - операционная компания Baku City Circuit обратилась к жителям столицы в связи с проведением Гран-при Азербайджана, которое состоится 23-25 июня в Баку.

    Как сообщает Report, в обращении говорится, что в связи с подготовкой к соревнованиям сегодня до ночи на территории круга "Азнефть" будут проводиться строительно-монтажные работы.

    Движение транспорта на территории ограничено. Водителей просят воспользоваться альтернативными дорогами. 

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