Баку. 24 мая. REPORT.AZ/ Организатор "Формулы-1" в Баку - операционная компания Baku City Circuit обратилась к жителям столицы в связи с проведением Гран-при Азербайджана, которое состоится 23-25 июня в Баку.

Как сообщает Report, в обращении говорится, что в связи с подготовкой к соревнованиям сегодня до ночи на территории круга "Азнефть" будут проводиться строительно-монтажные работы.

Движение транспорта на территории ограничено. Водителей просят воспользоваться альтернативными дорогами.