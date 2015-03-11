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    "Baku Bus" приступит к деятельности со следующего месяца

    Установлено 12 маршрутов компании

    Баку. 11 марта. REPOERT. AZ/ С апреля приступит к деятельности ООО "Baku Bus", которое займется пассажирской перевозкой в Баку.

    Как сообщает Report, об этом в эфире радиостанции "Avto FM 107.7" заявил полномочный представитель ИВ города Баку Халид Алекперов.

    По его словам, государственная компания ООО "Baku Bus" будет конкурировать с частными компаниями по пассажирской перевозке.

    "Компания приступит к деятельности со следующего месяца. 12 автобусных маршрутов "Baku Bus" уже установлены", - заявил Х.Алекперов.

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