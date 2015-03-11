"Baku Bus" приступит к деятельности со следующего месяца

Баку. 11 марта. REPOERT. AZ/ С апреля приступит к деятельности ООО "Baku Bus", которое займется пассажирской перевозкой в Баку.

Как сообщает Report, об этом в эфире радиостанции "Avto FM 107.7" заявил полномочный представитель ИВ города Баку Халид Алекперов.

По его словам, государственная компания ООО "Baku Bus" будет конкурировать с частными компаниями по пассажирской перевозке.

"Компания приступит к деятельности со следующего месяца. 12 автобусных маршрутов "Baku Bus" уже установлены", - заявил Х.Алекперов.