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BakuBus начинает пассажироперевозки в Барду, Мингячевир, Тертер, Загаталу и "Сыныг кёрпю"

BakuBus начинает пассажироперевозки в Барду, Мингячевир, Тертер, Загаталу и "Сыныг кёрпю" С 1 декабря поездки по междугородным маршрутам Баку-Барда, Баку-Мингячевир, Баку-Тертер, Баку-Загатала и Баку-"Сыныг кёрпю" (погранично-пропускной пункт на границе с Грузией) будут осуществляться на автобусах ООО "BakuBus" марки Neoplan.
Инфраструктура
28 ноября 2024 г. 16:23
BakuBus начинает пассажироперевозки в Барду, Мингячевир, Тертер, Загаталу и Сыныг кёрпю

С 1 декабря поездки по междугородным маршрутам Баку-Барда, Баку-Мингячевир, Баку-Тертер, Баку-Загатала и Баку-"Сыныг кёрпю" (погранично-пропускной пункт на границе с Грузией) будут осуществляться на автобусах ООО BakuBus марки Neoplan.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Агентство наземного транспорта Азербайджана (AYNA).

В ведомстве подчеркнули, что продолжат обновлять автобусные парки для повышения качества, безопасности и комфорта предоставляемых услуг.

Новые автобусы будут выезжать с Бакинского международного автовокзального комплекса.

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Версия на азербайджанском языке “BakuBus” Bərdə, Mingəçevir, Tərtər, Zaqatala və "Sınıq Körpü"yə sərnişin daşımağa başlayır

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