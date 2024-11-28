BakuBus начинает пассажироперевозки в Барду, Мингячевир, Тертер, Загаталу и "Сыныг кёрпю"

С 1 декабря поездки по междугородным маршрутам Баку-Барда, Баку-Мингячевир, Баку-Тертер, Баку-Загатала и Баку-"Сыныг кёрпю" (погранично-пропускной пункт на границе с Грузией) будут осуществляться на автобусах ООО "BakuBus" марки Neoplan.

С 1 декабря поездки по междугородным маршрутам Баку-Барда, Баку-Мингячевир, Баку-Тертер, Баку-Загатала и Баку-"Сыныг кёрпю" (погранично-пропускной пункт на границе с Грузией) будут осуществляться на автобусах ООО BakuBus марки Neoplan.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Агентство наземного транспорта Азербайджана (AYNA).

В ведомстве подчеркнули, что продолжат обновлять автобусные парки для повышения качества, безопасности и комфорта предоставляемых услуг.

Новые автобусы будут выезжать с Бакинского международного автовокзального комплекса.