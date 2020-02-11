БТА о ситуации на дорогах Баку из-за снега

Начавшийся этой ночью снегопад не повлиял на движение на дорогах столицы, сообщает Report со ссылкой на Бакинское транспортное агентство (БТА).

По информации, гололедицы на дорогах не отмечалось, нормальное движение наблюдается на мостах и в туннелях.

В ночные часы было применено ограничение скорости до 60 км/ч на всех полосах движения автомагистралей проспект Гейдара Алиева-аэропорт-Бильгях и Зых-аэропорт. Однако утром ограничение скорости снято.

Автобусы на всех регулярных маршрутах курсируют в соответствии с расписанием.

"Еще раз рекомендуем водителям быть предельно осторожными, соблюдать скоростной режим на дорогах и учитывать метеорологические факторы. Пешеходам рекомендуется пользоваться пешеходными дорожками", - отметили в агентстве.