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Бактрансагентство назвало причины пробок на дорогах столицы

Бактрансагентство назвало причины пробок на дорогах столицы В Баку в течение дня происходит более 10 дорожно-транспортных происшествий
Инфраструктура
22 мая 2021 г. 12:31
Бактрансагентство назвало причины пробок на дорогах столицы

"Есть ряд причин, по которым пробки на дорогах Баку в последние дни участились".

Как передает Report, об этом сообщил начальник отдела организации дорожного движения Бакинского транспортного агентства Тарлан Сафаров.

По его словам, в последнее время в целом возросла плотность движения на дорогах крупных городов в мире: "В качестве основной причины указывается пандемия. Потому что во время пандемии мы призываем как можно меньше пользоваться общественным транспортом. Но до пандемии ситуация была совсем иная, мы призывали людей пользоваться общественным транспортом. Цель состояла в том, чтобы добиться меньшего использования личных автомобилей и повлиять на плотность движения на дорогах. Пандемия внесла свои коррективы".

Т.Сафаров отметил, что в феврале этого года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество поездок на легковых автомобилях увеличилось на 15%: "Это приводит к пробкам на заполненных улицах Баку. В то же время сейчас не функционирует метро, которое составляет основную часть общественного транспорта Баку. В течение дня метро перевозило свыше 600 тысяч человек. Не все из этих пассажиров ездят сейчас на общественном транспорте, одни пользуются такси, другие пересели на личные автомобили. Кроме того, дорожные аварии также приводят к затруднению движения транспортных средств. В Баку в течение дня происходит более 10 дорожно-транспортных происшествий. Аварии, невежество некоторых водителей, неисправность автомобилей - всё это приводит к заторам на столичных дорогах".

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Версия на азербайджанском языке BNA hazırda Bakıda müşahidə edilən tıxacın səbəblərini açıqlayıb

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