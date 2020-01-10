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Бактрансагентство: Автобусы №38 переходят на карточную систему

Бактрансагентство: Автобусы №38 переходят на карточную систему

C 12 января оплата за проезд в линейном автобусе №38 в Баку будет осуществляться посредством BakıKart.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Бакинское транспортное агентство (БТА).

С целью информирования населения на автобусах вывешены объявления.

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