​Бакпорт: Среди иностранных водителей были инфицированные COVID-19

В новом Бакинском порту, расположенном в поселке Алят Гарадагского района Баку, был осуществлен ряд мероприятий по предотвращению распространения пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.

Как сообщает Report, об этом сказал руководитель департамента здоровья, безопасности труда и охраны окружающей среды ЗАО "Бакинский международный морской торговый порт" Рустам Азимов.

По его словам, были оценены риски и предприняты соответствующие меры:

"В начале и середине марта границы некоторых государств закрылись. В нашем порту накопилось около 1 000 единиц колесной техники, то есть грузовиков. Это означало 1 000 водителей из разных стран. Мы разделили территорию порта на три зоны и ограничили движение. Наша цель состояла в том, чтобы взять анализы у водителей во всех зонах и закрыть конкретную зону, если тест у кого-либо из них будет положительным. В то же время мы создали специальную карантинную зону у входа в порт для проверки прибывающих. У нескольких из них ответы были положительными, и они были госпитализированы", - сказал он.