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Бакпорт и терминал Батуми подписали cоглашение о транзите удобрений

Бакпорт и терминал Батуми подписали cоглашение о транзите удобрений Сегодня был подписан меморандум о взаимопонимании между ЗАО "Бакинский международный морской торговый порт" (Бакинский порт) Trammo Inc. и "WondernetExpressInvestmentGroup", которая владеет и управляет Батумским мультимодальным терминалом удобрений.
Инфраструктура
12 июня 2021 г. 10:00
Бакпорт и терминал Батуми подписали cоглашение о транзите удобрений

Сегодня был подписан меморандум о взаимопонимании между ЗАО "Бакинский международный морской торговый порт" (Бакинский порт) Trammo Inc. и "WondernetExpressInvestmentGroup", которая владеет и управляет Батумским мультимодальным терминалом удобрений.

Об этом сообщили Report в ЗАО "Бакинский международный морской торговый порт".

Согласно документу, стороны намерены расширит сотрудничество в области транспорта, логистики и обмена информацией для ускорения экспорта карбамида, серы и других полезных ископаемых из Центральной Азии с целью дальнейшего увеличения потенциала Транскаспийского международного транспортного коридора (Центральный коридор).

Было также решено установить цифровое соединение для точной передачи данных о грузах и вагонах между Терминалом удобрений, который строится в Бакинском порту и Батумским мультимодальным терминалом удобрений, который был введен в эксплуатацию сегодня в Батуми. Документ, подписанный между тремя организациями, полностью отвечает меняющимся тенденциям в торговле и логистике в регионе. В Средней Азии общая годовая добыча удобрений Туркменистана, Узбекистана и Казахстана составляет более 6,6 миллиона тонн. Только в Туркменистане недавно введенный в эксплуатацию завод по производству удобрений "Гарабогаз" на восточном берегу Каспийского моря имеет годовую производственную мощность более 1,2 млн тонн карбамида, более 90% которой идет на экспорт.

Терминал удобрений, построенный Бакинским портом, и Мультимодальный терминал удобрений, который был открыт сегодня в порту Батуми, будут иметь пропускную способность около 2,5 миллионов тонн грузов в год, что окажет значительное влияние на рост грузов по Транскаспийскому международному транспортному коридору. Меморандум о взаимопонимании подписали Юджин Си, Операционный директор Бакинского порта, Эдвард Вайнер, президент и Генеральный директорTrammoInc., Мамука Мурджикнели, Генеральный директор ООО "WondernetExpressInvestmentGroup". На церемонии также присутствовали Генеральный директор Бакинского порта Талех Зиядов и основатель "WondernetExpressInvestmentGroup" Дмитрий Абдушелишвили.

Подписание меморандума о взаимопонимании состоялось в рамках официального открытия Батумского мультимодального терминала удобрений, на котором присутствовали министр экономики и устойчивого развития Грузии Натия Турнава и другие представители правительства, местных властей и дипломатического корпуса, аккредитованные в Грузии.

О строительстве терминала удобрений в Бакинском порту было объявлено 9 июня. Терминал, который будет сдан в эксплуатацию до конца следующего года, сможет переваливать 2,5 млн тонн удобрений в год.

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Версия на английском языке Port of Baku to play active role in fertilizer transit via Middle Corridor 
Версия на азербайджанском языке Bakı Limanı Orta Asiyadan gübrə tranzitində fəal rol oynayacaq

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