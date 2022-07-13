Бакметрополитен выделил 11 тыс. манатов членам семей шехидов и ветеранам войны

В ЗАО ”Бакинский метрополитен" состоялось первое заседание Центра помощи членам семей шехидов и ветеранам карабахских войн, работающим в метрополитене.
Об этом Report сообщили в пресс-службе ведомства.
На заседании были рассмотрены обращения, поступившие на первое заседание комиссии, а также заявления, поданные в социальную комиссию, действовавшую при учреждении в предыдущие периоды.
Согласно итоговому решению, 19 из 22 рассмотренных заявлений получили положительные заключения, им была оказана помощь в размере 11 тысяч 300 манатов.
В настоящее время в Бакинском метрополитене работают 336 ветеранов Карабахской войны и членов семей шехидов.