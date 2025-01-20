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Бакметрополитен вскоре введет в строй депо "Дернегюль"

Бакметрополитен вскоре введет в строй депо "Дернегюль" 13^24
Инфраструктура
20 января 2025 г. 13:45
Бакметрополитен вскоре введет в строй депо Дернегюль

В ближайшее время планируется ввод в эксплуатацию нового депо "Дернегюль" ЗАО "Бакинский метрополитен".

Как сообщает Report, об этом сказал журналистам председатель ЗАО "Бакинский метрополитен" Вюсал Асланов.

По его словам, в настоящее время действует только одно депо - депо Нариманова, обслуживающее "Красную" и "Зеленую" линии метро. После ввода в эксплуатацию нового депо у "Зеленой" линии будет собственное независимое депо. Кроме того, планируется усовершенствование разворотных тоннелей на станциях "Ичеришехер" и "Хатаи". Для возврата поездов после прибытия на конечную станцию требуется технический перерыв. Чем короче этот перерыв, тем меньше интервалы", - отметил он.

Он также добавил, что планируется разделение "Красной" и "Зеленой" линий, соединяющихся на станциях "28 Мая" и "Джафар Джаббарлы".

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Версия на азербайджанском языке Bakı metrosu "Dərnəgül" deposunu istifadəyə verməyə hazırlaşır

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