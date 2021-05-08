Бакметрополитен: В этом году перевозка одного пассажира обойдется в 97 гяпиков

Тарифный совет установил плату за перевозку одного пассажира в размере 0,30 манатов

Бакинский метрополитен в 2021 году предположительно перевезет 194,2 млн пассажиров, которые оплачивают свой проезд.

Об этом сообщили в ЗАО "Бакинский метрополитен" в ответ на запрос Report.

"По решению Оперштаба Кабмина деятельность метро приостановлена до 1 июня 2021 года. Если на указанную дату работа метро возобновится, то в соответствии с ожидаемым за отчетный период объемом пассажиропотока в 132,6 млн человека себестоимость перевозки одного пассажира составит 0,97 манатов", - отмечается в сообщении.

Отметим, что в нормальном режиме работы провозная способность метро составляет 600 тыс. пассажиров в сутки. Тарифный совет установил плату за перевозку одного пассажира в размере 0,30 манатов.

Однако, согласно официальной информации, опубликованной ”Бакинским метрополитеном", перевозка одного пассажира в 2018 году обошлась организации в 0,52 маната, в 2019 году - в 0,51 маната, а в 2020 году - в 1,54 маната.