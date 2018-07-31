Бакметрополитен: Старые поезда заменят новыми с кондиционером по истечении срока их эксплуатации

Баку. 31 июля. REPORT.AZ/ "Установка кондиционеров в старых вагонах невозможна".

Как сообщает Report, об этом сказал журналистам пресс-секретарь ЗАО "Бакинский метрополитен" Бахтияр Мамедов.

По его словам, старые поезда будут заменены поездами с кондиционером после истечения срока их эксплуатации:

"Покупка новых вагонов может быть возможна в двух случаях. Во-первых, по истечении срока эксплуатации старых вагонов, который составляет 31 год. Главная цель здесь - покупка вагонов, которые обеспечили бы комфорт пассажиров. Во-вторых, в случае строительства новых станций, когда новые поезда закупаются в соответствии с потребностями. То есть их строительство осуществляется по заказу".