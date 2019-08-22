Бакметрополитен пустил на линию еще два поезда российского производства

Количество вагонов нового типа ЗАО "Бакинский метрополитен" достигло 45-ти.

Об этом Report сообщили в ЗАО.

По информации, на линию выпущены очередные два поезда, по пять вагонов в каждом, произведенные для Бакинского метрополитена ОАО "Метровагонмаш", входящим в состав российского АО "Трансмашхолдинг".

Специалисты компании-производителя провели на доставленных в Баку в июле вагонах наладочные, регулировочные и тестовые работы, предусмотренные требованиями технической инструкции.

Вагоны модели "81-765.Б/766.Б" отвечают современным требованиям и с точки зрения технологических инноваций относятся к 4-му поколению. Вагоны, произведенные с учетом всех современных новшеств в сфере безопасности и комфорта пассажиров и всех технических требований ЗАО "Бакинский метрополитен", предназначены для эксплуатации в течение 30 лет.

Напомним, что 31 января этого года Бакинский метрополитен и АО "Трансмашхолдинг", в состав которого входит "Метровагонмаш", подписали контракт на покупку шести составов (30 вагонов).

Последние два состава (общее 10 вагонов), будут доставлены в Баку до конца августа в соответствии с соглашением. В сентябре после всех тестовых и проверочных работ их пустят на линию. Этим число вагонов 4-го поколения Бакметрополитена будет доведено до 55.