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Бакинский метрополитен подписал контракт на покупку новых вагонов из России

Бакметрополитен подписал контракт на покупку новых вагонов из России

В Москве подписан контракт между ЗАО "Бакинский метрополитен" и ОАО "Метровагонмаш", входящим в состав российского АО "Трансмашхолдинг".

Как сообщает российское бюро Report, контракт подписали с азербайджанской стороны председатель ЗАО "Бакинский метрополитен" Заур Гусейнов, с российской стороны генеральный директор ОАО "Метровагонмаша" Борис Богатырёв.

Документ предусматривает поставку ЗАО "Бакинский метрополитен" вагонов метро серии 765 с новыми инновационными разработками.

Отметим, что в 2019 году Бакинский метрополитен приобрел 30 новых вагонов или 6 составов, произведенные для Бакинского метрополитена ОАО "Метровагонмаш", входящим в состав российского АО "Трансмашхолдинг".

В апреле 2015 года "Метровагонмаш" продал Бакинскому метрополитену 3 состава модели "81-760.B/761.B/763.B ", которые с точки зрения технологических инноваций относятся к 4-му поколению.

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