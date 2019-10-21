Бакинский метрополитен подписал контракт на покупку новых вагонов из России

В Москве подписан контракт между ЗАО "Бакинский метрополитен" и ОАО "Метровагонмаш", входящим в состав российского АО "Трансмашхолдинг".

Как сообщает российское бюро Report, контракт подписали с азербайджанской стороны председатель ЗАО "Бакинский метрополитен" Заур Гусейнов, с российской стороны генеральный директор ОАО "Метровагонмаша" Борис Богатырёв.

Документ предусматривает поставку ЗАО "Бакинский метрополитен" вагонов метро серии 765 с новыми инновационными разработками.

Отметим, что в 2019 году Бакинский метрополитен приобрел 30 новых вагонов или 6 составов, произведенные для Бакинского метрополитена ОАО "Метровагонмаш", входящим в состав российского АО "Трансмашхолдинг".

В апреле 2015 года "Метровагонмаш" продал Бакинскому метрополитену 3 состава модели "81-760.B/761.B/763.B ", которые с точки зрения технологических инноваций относятся к 4-му поколению.