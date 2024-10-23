Бакметрополитен перейдет на усиленный режим в связи с матчем "Карабах"-"Аякс"

15:05

Завтра, 24 октября, в связи с матчем футбольного клуба "Карабах" в основном этапе Лиги Европы УЕФА против амстердамского "Аякса" станция метро "Гянджлик" ЗАО "Бакинский метрополитен" будет работать в усиленном режиме.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ЗАО.

Меры предосторожности будут предусмотрены также на станциях "28 Мая" и "Нариман Нариманов".

В ведомстве заявили, что при необходимости на линию будут выпущены дополнительные поезда.

После окончания матча движение поездов будет регулироваться в специальном порядке с учетом режима работы станции "Гянджлик".