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Бакметрополитен перейдет на усиленный режим в связи с матчем "Карабах"-"Аякс"

Бакметрополитен перейдет на усиленный режим в связи с матчем "Карабах"-"Аякс" 15:05
Инфраструктура
23 октября 2024 г. 15:32
Бакметрополитен перейдет на усиленный режим в связи с матчем Карабах-Аякс

Завтра, 24 октября, в связи с матчем футбольного клуба "Карабах" в основном этапе Лиги Европы УЕФА против амстердамского "Аякса" станция метро "Гянджлик" ЗАО "Бакинский метрополитен" будет работать в усиленном режиме.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ЗАО.

Меры предосторожности будут предусмотрены также на станциях "28 Мая" и "Нариман Нариманов".

В ведомстве заявили, что при необходимости на линию будут выпущены дополнительные поезда.

После окончания матча движение поездов будет регулироваться в специальном порядке с учетом режима работы станции "Гянджлик".

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Версия на азербайджанском языке Bakı metropoliteni sabah gücləndirilmiş iş rejimində fəaliyyət göstərəcək

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