Бакметрополитен обратится в "Трансмашхолдинг" по поводу заклинивания дверей в новых составах

Бакинский метрополитен планирует направить письмо в ОАО "Метровагонмаш", входящее в российскую группу компаний "Трансмашхолдинг", в связи с проблемой касательно заклинивания дверей в новых составах при придерживании их пассажирами.

Об этом сообщил Report главный инженер организации Алихан Османов.

По словам А.Османова, эти проблемы будут устранены в ближайшее время: "Мы обсуждали этот вопрос с экспертами. Мы подготовили письмо для завода-производителя, чтобы внести коррективы в программное обеспечение".

Он пояснил, что когда пассажир придерживает дверь, программное обеспечение зависает и двери блокируются: "Чтобы они снова заработали, программное обеспечение должно перезагрузиться. В письме мы просим устранить параметр блокировки дверей в программном обеспечении. Эта функция должна сохраниться за машинистом".