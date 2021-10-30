О нас
Report Georgia
Аудио новости

Бакметрополитен о задержке поездов на станции "28 Мая"

Бакметрополитен о задержке поездов на станции "28 Мая" У входа в туннель станции метро "28 Мая" произошло короткое замыкание из-за нарушения изоляции высоковольтного кабеля.
Инфраструктура
30 октября 2021 г. 17:35
Бакметрополитен о задержке поездов на станции 28 Мая

У входа в туннель станции метро "28 Мая" произошло короткое замыкание из-за нарушения изоляции высоковольтного кабеля.

Об этом Report сообщили в ЗАО "Бакинский метрополитен".

"Электрическая система релейной защиты сработала вовремя, предотвратив воспламенение. Но в результате короткого замыкания произошло задымление.

В качестве меры предосторожности в направлении "Ази Асланов - 28 Мая" на пять минут было отключено высокое напряжение. Движение поездов по другим линиям, за исключением линии "Хатаи - Джафар Джаббарлы", было восстановлено через пять минут после обеспечения полной безопасности с полным соблюдением интервальных требований.

На линии "Хатаи - Джафар Джаббарлы" были проведены полномасштабные проверки. Из-за отсутствия каких-либо препятствий в 16:09 работа по перевозке пассажиров данной линии была возобновлена.

В настоящее время вся инфраструктура метрополитена функционирует в полном объеме, поезда следуют по графику", - говорится в сообщении.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке "Bakı Metropoliteni" "28 May” stansiyasında baş verənlərə aydınlıq gətirib

Другие новости из категории

Бактрансагентство: В скором времени пассажиры смогут отслеживать движение автобусов
Бактрансагентство: В скором времени пассажиры смогут отслеживать движение автобусов
30 октября 2021 г. 17:57
В бакинском метро возобновлено движение поездов
В бакинском метро возобновлено движение поездов
30 октября 2021 г. 16:26
Air Astana запускает прямые рейсы Алматы-Баку-Алматы
Air Astana запускает прямые рейсы Алматы-Баку-Алматы
30 октября 2021 г. 13:43
В пригородные села и поселки Баку пустят новые автобусы
В пригородные села и поселки Баку пустят новые автобусы
30 октября 2021 г. 11:54
На дорогах столицы снижена максимальная скорость движения
На дорогах столицы снижена максимальная скорость движения
30 октября 2021 г. 08:30
В Баку завозят новые автобусы
В Баку завозят новые автобусы
29 октября 2021 г. 18:16
AZAL увеличил экспортные доходы на 13%
AZAL увеличил экспортные доходы на 13%
29 октября 2021 г. 18:01
Генерал таможни: Наркотики пытаются доставлять в ЕС по маршруту Афганистан-Иран-Азербайджан
Генерал таможни: Наркотики пытаются доставлять в ЕС по маршруту Афганистан-Иран-Азербайджан
28 октября 2021 г. 16:13
В Баку автобус врезался в ограждение управления полиции
В Баку автобус врезался в ограждение управления полиции
28 октября 2021 г. 12:32
Назначен председатель Государственного морского и портового агентства
Назначен председатель Государственного морского и портового агентства
28 октября 2021 г. 11:44

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi