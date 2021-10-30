Бакметрополитен о задержке поездов на станции "28 Мая"

У входа в туннель станции метро "28 Мая" произошло короткое замыкание из-за нарушения изоляции высоковольтного кабеля.

У входа в туннель станции метро "28 Мая" произошло короткое замыкание из-за нарушения изоляции высоковольтного кабеля.

Об этом Report сообщили в ЗАО "Бакинский метрополитен".

"Электрическая система релейной защиты сработала вовремя, предотвратив воспламенение. Но в результате короткого замыкания произошло задымление.

В качестве меры предосторожности в направлении "Ази Асланов - 28 Мая" на пять минут было отключено высокое напряжение. Движение поездов по другим линиям, за исключением линии "Хатаи - Джафар Джаббарлы", было восстановлено через пять минут после обеспечения полной безопасности с полным соблюдением интервальных требований.

На линии "Хатаи - Джафар Джаббарлы" были проведены полномасштабные проверки. Из-за отсутствия каких-либо препятствий в 16:09 работа по перевозке пассажиров данной линии была возобновлена.

В настоящее время вся инфраструктура метрополитена функционирует в полном объеме, поезда следуют по графику", - говорится в сообщении.