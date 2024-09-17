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Бакметрополитен намерен реализовать проекты по использованию грунтовых вод для технических целей

Бакметрополитен намерен реализовать проекты по использованию грунтовых вод для технических целей ЗАО "Бакинский метрополитен" планирует реализовать новые проекты по использованию грунтовых вод для технических целей.
Инфраструктура
17 сентября 2024 г. 18:45
Бакметрополитен намерен реализовать проекты по использованию грунтовых вод для технических целей

ЗАО "Бакинский метрополитен" планирует реализовать новые проекты по использованию грунтовых вод для технических целей.

Об этом Report заявил руководитель пресс-службы столичного метрополитена Бахтияр Мамедов.

По его словам, рядом со станцией метро "Низами" был реализован пилотный проект по выводу грунтовых вод, образующихся в тоннелях метрополитена, на поверхность для дальнейшего использования.

"Разработаны новые подобные проекты совместно с Министерством экологии и природных ресурсов и Исполнительной властью города Баку. Мы планируем продолжить деятельность в этом направлении", - сказал Б.Мамедов.

Он отметил, что реализация проекта по использованию грунтовых вод из столичной подземки для технических целей, в частности для полива деревьев и мытья улиц, будет эффективной в плане экономии воды.

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Версия на азербайджанском языке Bakı metrosu yeraltı sulardan texniki su kimi istifadə ilə bağlı yeni layihələr həyata keçirəcək

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