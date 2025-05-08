О нас

Бакметрополитен и АБР определили новые направления сотрудничества

Бакметрополитен и АБР определили новые направления сотрудничества ЗАО "Бакинский метрополитен" и Азиатский банк развития (АБР) договорились о разработке новой концепции сотрудничества по трем ключевым направлениям.
Инфраструктура
8 мая 2025 г. 13:40
Бакметрополитен и АБР определили новые направления сотрудничества

ЗАО "Бакинский метрополитен" и Азиатский банк развития (АБР) договорились о разработке новой концепции сотрудничества по трем ключевым направлениям.

Как сообщили Report в Бакметрополитене, речь идет об обеспечении энергоэффективности, эффективной эксплуатации инфраструктуры, а также внедрении передовых технологий, включая искусственный интеллект и принятие решений на основе данных.

Стороны пришли к соглашению в ходе встречи председателя акционерного общества Вюсала Асланова с директором энергетического сектора по новым направлениям АБР Синди Тиянко.

До конца 2025 года планируется приступить к совместной реализации ряда мероприятий, направленных на разработку технико-экономического обоснования и внедрение проектов с применением международного опыта и экспертизы.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Фото“Bakı Metropoliteni” ADB ilə yeni konsepsiyanın istiqamətlərini müəyyənləşdirib

Bu bölməyə aid digər xəbərlər

“Bakı Metropoliteni” ADB ilə yeni konsepsiyanın istiqamətlərini müəyyənləşdirib
Foto“Bakı Metropoliteni” ADB ilə yeni konsepsiyanın istiqamətlərini müəyyənləşdirib
8 may 2025 13:19
AZAL-ın Bakı-Moskva reysləri təxirə salınıb
AZAL-ın Bakı-Moskva reysləri təxirə salınıb
8 may 2025 13:15
AYNA: Avtobus marşrutlarına onlayn bilet satışı 2 dəfədən çox artıb
AYNA: Avtobus marşrutlarına onlayn bilet satışı 2 dəfədən çox artıb
8 may 2025 13:07
Azərbaycanda bütün nəqliyyat vasitələrində gedişhaqqı bank kartları ilə ödənilə bilər
Azərbaycanda bütün nəqliyyat vasitələrində gedişhaqqı bank kartları ilə ödənilə bilər
8 may 2025 12:14
Böyükşor-Pirşağı avtomobil yolunda hərəkət məhdudlaşdırılacaq
Böyükşor-Pirşağı avtomobil yolunda hərəkət məhdudlaşdırılacaq
8 may 2025 12:10
Bakının bir sıra yollarında tıxac müşahidə edilir
Bakının bir sıra yollarında tıxac müşahidə edilir
8 may 2025 08:18
Bakıda 18 istiqamətdə nəqliyyatın sıxlığı müşahidə olunur - YENİLƏNİB
Bakıda 18 istiqamətdə nəqliyyatın sıxlığı müşahidə olunur - YENİLƏNİB
7 may 2025 18:18
Potidə konteyner terminalı Orta Dəhliz üzrə yük axınının artması fonunda 50 000 TEU genişləndirilib
Potidə konteyner terminalı Orta Dəhliz üzrə yük axınının artması fonunda 50 000 TEU genişləndirilib
7 may 2025 17:24
Bakı Olimpiya Stadionunun yaxınlığında 80 kubmetrdən çox yağış suyu təmizlənib
FotoBakı Olimpiya Stadionunun yaxınlığında 80 kubmetrdən çox yağış suyu təmizlənib
7 may 2025 17:22
Ağdam Sənaye Parkında 85 milyon manatlıq məhsul istehsal edilib
Ağdam Sənaye Parkında 85 milyon manatlıq məhsul istehsal edilib
7 may 2025 16:30

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi