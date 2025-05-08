Бакметрополитен и АБР определили новые направления сотрудничества

ЗАО "Бакинский метрополитен" и Азиатский банк развития (АБР) договорились о разработке новой концепции сотрудничества по трем ключевым направлениям.

ЗАО "Бакинский метрополитен" и Азиатский банк развития (АБР) договорились о разработке новой концепции сотрудничества по трем ключевым направлениям.

Как сообщили Report в Бакметрополитене, речь идет об обеспечении энергоэффективности, эффективной эксплуатации инфраструктуры, а также внедрении передовых технологий, включая искусственный интеллект и принятие решений на основе данных.

Стороны пришли к соглашению в ходе встречи председателя акционерного общества Вюсала Асланова с директором энергетического сектора по новым направлениям АБР Синди Тиянко.

До конца 2025 года планируется приступить к совместной реализации ряда мероприятий, направленных на разработку технико-экономического обоснования и внедрение проектов с применением международного опыта и экспертизы.