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Бакметрополитен: Для снижения пассажиропотока применяются дополнительные механизмы регулирования

Бакметрополитен: Для снижения пассажиропотока применяются дополнительные механизмы регулирования Регулирование потока пассажиров на некоторых станциях Бакинского метрополитена осуществляется с соблюдением всех норм безопасности и интервалов движения.
Инфраструктура
7 мая 2025 г. 11:27
Бакметрополитен: Для снижения пассажиропотока применяются дополнительные механизмы регулирования

Регулирование потока пассажиров на некоторых станциях Бакинского метрополитена осуществляется с соблюдением всех норм безопасности и интервалов движения.

Как сообщает Report, об этом заявил пресс-секретарь ЗАО "Бакинский метрополитен" Бахтияр Мамедов.

По его словам, технических неисправностей на поездах и станциях нет, однако иногда задержка отправления одного поезда может влиять на график следующего.

Мамедов отметил, что в последнее время ведется работа по снижению плотности пассажиропотока, и в некоторые дни применяются дополнительные механизмы регулирования. "Наш главный приоритет - безопасность движения и пассажиров", - подчеркнул он.

Ранее в социальных сетях появилась информация о задержках на линии "Ази Асланов - Дярнягюль".

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