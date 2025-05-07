Бакметрополитен: Для снижения пассажиропотока применяются дополнительные механизмы регулирования

Регулирование потока пассажиров на некоторых станциях Бакинского метрополитена осуществляется с соблюдением всех норм безопасности и интервалов движения.

Регулирование потока пассажиров на некоторых станциях Бакинского метрополитена осуществляется с соблюдением всех норм безопасности и интервалов движения.

Как сообщает Report, об этом заявил пресс-секретарь ЗАО "Бакинский метрополитен" Бахтияр Мамедов.

По его словам, технических неисправностей на поездах и станциях нет, однако иногда задержка отправления одного поезда может влиять на график следующего.

Мамедов отметил, что в последнее время ведется работа по снижению плотности пассажиропотока, и в некоторые дни применяются дополнительные механизмы регулирования. "Наш главный приоритет - безопасность движения и пассажиров", - подчеркнул он.

Ранее в социальных сетях появилась информация о задержках на линии "Ази Асланов - Дярнягюль".