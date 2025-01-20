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Бакметрополитен: Будут изучены возможности установки платформенных дверей

Бакметрополитен: Будут изучены возможности установки платформенных дверей 12:58
Инфраструктура
20 января 2025 г. 13:11
Бакметрополитен: Будут изучены возможности установки платформенных дверей

Бакинский метрополитен изучит возможности установки платформенных дверей.

Как сообщает Report, об этом журналистам заявил председатель ЗАО "Бакметрополитен" Вюсал Асланов.

"Эти двери особенно важны для станций с высоким пассажиропотоком", - сказал он.

По его словам, однако недавно произошел инцидент на станции "Улдуз", где пассажиропоток значительно ниже. "Это подчеркивает, насколько велика ответственность пассажиров, и я бы сказал, что она становится решающей. В прошлом году на этой станции было зафиксировано три случая падения людей на пути при подходе поезда. К сожалению, два из них закончились трагически. Также дважды неосторожность и безответственность пассажиров приводили к возникновению особо опасных ситуаций. В целом, в прошлом году к административной ответственности было привлечено 374 человека", - отметил он.

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