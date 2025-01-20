Бакметрополитен: Будут изучены возможности установки платформенных дверей

12:58

Бакинский метрополитен изучит возможности установки платформенных дверей.

Как сообщает Report, об этом журналистам заявил председатель ЗАО "Бакметрополитен" Вюсал Асланов.

"Эти двери особенно важны для станций с высоким пассажиропотоком", - сказал он.

По его словам, однако недавно произошел инцидент на станции "Улдуз", где пассажиропоток значительно ниже. "Это подчеркивает, насколько велика ответственность пассажиров, и я бы сказал, что она становится решающей. В прошлом году на этой станции было зафиксировано три случая падения людей на пути при подходе поезда. К сожалению, два из них закончились трагически. Также дважды неосторожность и безответственность пассажиров приводили к возникновению особо опасных ситуаций. В целом, в прошлом году к административной ответственности было привлечено 374 человека", - отметил он.