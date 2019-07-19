Бакинский метрополитен будет работать в усиленном режиме в связи с Фестивалем Баку-2019

Бакинский метрополитен будет работать в усиленном режиме в связи с XV Летним Европейским юношеским олимпийским фестивалем, который пройдет в столице Азербайджана с 20 по 28 июля.

Как сообщает Report со ссылкой на метрополитен, в связи с этим предприняты все соответствующие меры в целях организации движения поездов и регулирования пассажиропотока.

По информации, станции метрополитена и депо будут работать в усиленном режиме для обеспечения безопасности и комфорта пассажиров. В связи с этим предусматривается выделить дополнительный персонал, технические средства, а также по мере необходимости и резервные составы.