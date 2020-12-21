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Бакинское транспортное агентство закупит 355 пассажирских автобусов

Бакинское транспортное агентство закупит 355 пассажирских автобусов Для пригородов Баку приобретут 9-метровых пассажирские автобусы Neocity марки BMC
Инфраструктура
21 декабря 2020 г. 17:10
Бакинское транспортное агентство закупит 355 пассажирских автобусов

Для пригородов Баку приобретут 9-метровых пассажирские автобусы Neocity марки BMC.

Как Report сообщили в Бакинском транспортном агентстве (BNA), доставка автобусов в столицу начнется в ближайшие месяцы.

В соответствии с соглашением, подписанным между BNA и компанией BMC Otomativ Sanayi ve Ticaret A.Ş Турции, в 2021 году будет закуплено 355 единиц, из них 205 единиц 9-метровых и 150 единиц 12-метровых пассажирских автобусов.

Соглашение было подписано 10 декабря в присутствии президентов Азербайджана и Турции. Сразу после этого делегация BNA посетила город Измир.

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Версия на азербайджанском языке Bakı Nəqliyyat Agentliyi gələn il 355 sərnişin avtobusu alacaq

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