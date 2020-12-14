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Бакинское транспортное агентство распространило заявление

Бакинское транспортное агентство распространило заявление В настоящее время в столице по маршрутной линии №2 курсируют 19 автобусов. На некоторых дорогах, где проходит маршрут, есть карантинные посты.
Инфраструктура
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14 декабря 2020 г. 15:04
Бакинское транспортное агентство распространило заявление
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В настоящее время в столице по маршрутной линии №2 курсируют 19 автобусов. На некоторых дорогах, где проходит маршрут, есть карантинные посты.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении Бакинского транспортного агентства.

В сообщении отмечается, что определенные опоздания связаны с пробками из-за постов: “Такая ситуация наблюдается и на других маршрутах. Поэтому просим водителей частных автомобилей при приближении к карантинным постам оставлять правую полосу пустой для автобусов. Они должны своевременно предоставлять документы, разрешающие передвижение, чтобы мы не сталкивались с такими ситуациями”.

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Версия на азербайджанском языке BNA-dan avtomobil sürücülərinə tövsiyə

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