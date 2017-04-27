Баку. 27 апреля. REPORT.AZ/ Бакинское транспортное агентство привлекло GEMMS Group в качестве международного консультанта для анализа и урегулирования проблемы общественного транспорта в Баку.

Как сообщает Report, GEMMS Group подготовило проект “Оптимизация системы общественного транспорта в Баку”.

По словам руководителя проекта Паноса Протопсалтиса, основная трудность транспортной системы Баку заключается в отсутствии координации мер по регулированию движения.

“Для того, чтобы справиться с этой проблемой, должна быть организована координация деятельности всех видов транспорта. Отсутствие координации привело к частым авариям и задержкам”, - сказал П.Протопсалтис.

По его словам, Бакинская мэрия, управление железной дороги и БТА должны действовать сообща для регулирования деятельности транспорта.