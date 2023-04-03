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Бакинское транспортное агентство объявило конкурс на восемь регулярных маршрутов

Бакинское транспортное агентство объявило конкурс на восемь регулярных маршрутов Бакинское транспортное агентство (БТА) объявило конкурс еще на 8 регулярных маршрутных линий, в деятельности которых были выявлены недостатки во время проверок на основании обращений граждан.
Инфраструктура
3 апреля 2023 г. 18:55
Бакинское транспортное агентство объявило конкурс на восемь регулярных маршрутов

Бакинское транспортное агентство (БТА) объявило конкурс еще на 8 регулярных маршрутных линий, в деятельности которых были выявлены недостатки во время проверок на основании обращений граждан.

Как сообщает Report со ссылкой на БТА, на конкурс выставлены регулярные маршрутные линии под номерами 39, 109, 110, 168, 172, 184, 200 и 217.

Процесс будет проводиться в соответствии с "Правилами проведения конкурса на привлечение перевозчиков к пассажирским перевозкам по регулярным внутригородским (внутрирайонным), междугородным (межрайонным) и международным маршрутам", утвержденными постановлением Кабинета министров от 3 апреля 2009 года № 52.

Желающие принять участие в конкурсе могут обратиться в Бакинское транспортное агентство.

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