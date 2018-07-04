Бакинское транспортное агентство обратилось к населению

Баку. 4 июля. REPORT.AZ/ "В связи со сложившейся в столице ситуацией ожидающим автобус пассажирам рекомендуется не выходить за пределы остановки, на проезжую часть".

Как сообщает Report, об этом говорится в обращении Бакинского транспортного агентства к населению.

"Это опасно для вашей жизни, а также создает помехи для движения других транспортных средств, в том числе маршрутных автобусов, что приводит к плотности движения. Благодарим за понимание", - говорится в заявлении.