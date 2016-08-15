​Бакинское транспортное агентство готовится к мониторингу такси и маршрутных автобусов

Баку. 15 августа. REPORT.AZ/ Бакинское транспортное агентство при Кабмине проведет мониторинг, связанный с такси и маршрутными автобусами.

Как сообщает Report, об этом заявил советник гендиректора Бакинского транспортного агентства при Кабмине Мубариз Аббасов.

По его словам, цель мониторинга заключается в проверке соответствия транспортных средств стандартам: "В Баку и на Абшероне действуют более 16 тыс. такси и свыше 2300 автобусов средней и большой вместимости.

Мониторинг проведут на производственных базах, а также проверят занимающиеся перевозкой на административной территории города Баку транспортные средства, принадлежащие 53 юридическим и физическим лицам. Вопрос пригодности транспортных средств к эксплуатации очень важен. Общественность будет проинформирована о результатах мониторинга".