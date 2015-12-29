​Бакинское метро в праздничные дни будет работать до ночи

Баку. 29 декабря. REPORT.AZ/ 31 декабря Бакинский метрополитен будет работать до 01:00. Об этом сообщил Report глава пресс-службы ЗАО "Бакинский метрополитен" Насими Пашаев.

По его словам, в праздничные дни метрополитен будет работать в усиленном режиме.

"В День солидарности азербайджанцев всего мира и Новом году Бакинский метрополитен будет работать до 01:00, если возникнет необходимость - еще дольше. Обычно большое количество людей наблюдает за фейерверками в Национальном парке, и все они, в основном, предпочитают пользоваться метрополитеном", - добавил Н.Пашаев.

Отметим, что в обычные дни бакинское метро работает с 06:00 до 00:00.