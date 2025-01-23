Бакинское метро продлило часы работы в связи с матчем "Карабах" - ФКСБ

В ночь с 23 на 24 января в связи с матчем "Карабах" - ФКСБ бакинское метро будет работать до 01:00.

В ночь с 23 на 24 января в связи с матчем "Карабах" - ФКСБ бакинское метро будет работать до 01:00.

Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу Бакинского метрополитена.

Кроме того, сотрудники метрополитена перейдут на усиленный режим работы на станции "Гянджлик", расположенной вблизи Республиканского стадиона имени Тофика Бахрамова, где сегодня в 21:45 стартует матч. В случае необходимости резервные поезда будут находиться в готовности для выхода на линию.

Меры предосторожности предусмотрены также на станциях "28 Мая" и "Нариманов".

Отметим, на сегодняшний матч Лиги Европы между "Карабахом" и румынским ФКСБ продано около 15 тысяч билетов.