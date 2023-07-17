Бакинское метро приняло меры в связи с дождливой погодой

В связи с кратковременными сильными дождями в ЗАО "Бакинский метрополитен" была проведена работа в соответствии с ранее поступившей информацией о погоде.

В связи с кратковременными сильными дождями в ЗАО "Бакинский метрополитен" была проведена работа в соответствии с ранее поступившей информацией о погоде.

Об этом сообщает Report со ссылкой на акционерное общество.

Согласно информации, под контроль были взяты все зоны станций, расположенные под открытым небом, относящиеся к технической зоне метрополитена, а также переходы и входы, обеспечено удобное и беспрепятственное движение пассажиров.

Проведенный мониторинг установил, что за прошедшее время никаких проблем не возникло.

Мониторинг будет продолжаться в течение дня.