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Бакинское метро приняло меры в связи с дождливой погодой

Бакинское метро приняло меры в связи с дождливой погодой В связи с кратковременными сильными дождями в ЗАО "Бакинский метрополитен" была проведена работа в соответствии с ранее поступившей информацией о погоде.
Инфраструктура
17 июля 2023 г. 15:12
Бакинское метро приняло меры в связи с дождливой погодой

В связи с кратковременными сильными дождями в ЗАО "Бакинский метрополитен" была проведена работа в соответствии с ранее поступившей информацией о погоде.

Об этом сообщает Report со ссылкой на акционерное общество.

Согласно информации, под контроль были взяты все зоны станций, расположенные под открытым небом, относящиеся к технической зоне метрополитена, а также переходы и входы, обеспечено удобное и беспрепятственное движение пассажиров.

Проведенный мониторинг установил, что за прошедшее время никаких проблем не возникло.

Мониторинг будет продолжаться в течение дня.

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Версия на азербайджанском языке Bakı metrosu yağışlı hava ilə bağlı tədbirlər görüb

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