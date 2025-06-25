Бакинское метро перешло на летний график работы

В расписание движения поездов Бакинского метрополитена внесены изменения, обусловленные уменьшением пассажиропотока в связи с завершением учебного года и началом летнего сезона.

В расписание движения поездов Бакинского метрополитена внесены изменения, обусловленные уменьшением пассажиропотока в связи с завершением учебного года и началом летнего сезона.

Как сообщает Report, об этом проинформировали в пресс-службе столичной подземки.

Согласно летнему расписанию, движение поездов регулируется по-разному в рабочие и выходные дни.

На участке "28 Мая - Ахмедли" и в обратном направлении в рабочие дни в часы пик (07:00–10:00 и 17:00–21:00) поезда курсируют с интервалом в 2,5 минуты, в остальное время - с интервалом в 3 минуты. В нерабочие дни интервал на этом участке составляет 3 минуты с 06:00 до 22:00.

На направлениях "28 Мая - Ичеришехер" и "28 Мая - Дарнагюль" интервал в указанные периоды увеличен вдвое.

Изменения не коснулись движения на Фиолетовой линии и перегоне "Хатаи - Джафар Джаббарлы".

Обновленное расписание также применяется на участке "Бакмил" и доступно на сайте metro.gov.az.