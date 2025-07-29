Бакинское метро перейдет на усиленный режим работы в день матча "Карабах" - "Шелбурн"

Бакинское метро перейдет на усиленный режим работы в день матча "Карабах" - "Шелбурн"

Бакинский метрополитен завтра перейдет на усиленный режим работы на станции "Гянджлик", расположенной в непосредственной близости от Республиканского стадиона имени Тофика Бахрамова.

Как сообщили Report в Бакметрополитене, решение связано с предстоящим матчем между азербайджанским футбольным клубом "Карабах" и ирландским "Шелбурном" в рамках квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА

На станции "Гянджлик" будут значительно усилены механизмы контроля пассажиропотока и организовано специальное дежурство сотрудников метрополитена. Повышенные меры безопасности также будут введены на станциях "Нариманов" и "28 Мая".

В течение всего дня поезда будут следовать по графику рабочих дней летнего расписания. Руководство метрополитена также подготовило резервные составы, которые при необходимости будут оперативно выведены на линию для предотвращения скопления пассажиров и обеспечения комфортного проезда.